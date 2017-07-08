У Києві п'яний водій збив двох дітей

У неділю в Києві нетверезий водій збив двох дітей.

8-річна дівчинка від отриманих травм загинула, а 11-річна - потрапила до лікарні з переломами стегна та ключиці.

Підозрюваного затримали, повідомляє "ВВС Україна" з посиланням на дані місцнвої поліції.

Інцидент стався в Дарницькому районі на вулиці Садовій.

Поліція каже, що водій "Шевроле" не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де збив дітей.

За даними ЗМІ, восьмирічна дівчинка, яка їхала на велосипеді, померла в кареті швидкої.

Підозрюваний - 32-річний уродженець Луганської області, каже поліція. Справу порушили за статтею, санкція якої передбачає до восьми років тюрми.

Нагадаємо, на Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel". В автомобілі "ВАЗ" загинули четверо дорослих та одна неповнолітня дитина.