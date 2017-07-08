У Києві п'яний водій збив двох дітей
8-річна дівчинка від отриманих травм загинула, а 11-річна - потрапила до лікарні з переломами стегна та ключиці.
Підозрюваного затримали, повідомляє "ВВС Україна" з посиланням на дані місцнвої поліції.
Інцидент стався в Дарницькому районі на вулиці Садовій.
Поліція каже, що водій "Шевроле" не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де збив дітей.
За даними ЗМІ, восьмирічна дівчинка, яка їхала на велосипеді, померла в кареті швидкої.
Підозрюваний - 32-річний уродженець Луганської області, каже поліція. Справу порушили за статтею, санкція якої передбачає до восьми років тюрми.
Нагадаємо, на Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel". В автомобілі "ВАЗ" загинули четверо дорослих та одна неповнолітня дитина.
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