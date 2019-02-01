НОВИНИУ ніч на 2 січня в Києві на перетині бульвару Шевченка і вулиці Володимирської сталася ДТП – Range Rover Sport влетів у Renault Kangoo слідчо-оперативної групи поліціїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві Range Rover влетів у поліцейський автомобіль
Аварія сталася на перетині бульвару Шевченка і вулиці Володимирської
Фото: kiev.informator.ua
Аварія сталася близько 00:30, повідомляє "Інформатор".
За попередніми даними, Range Rover рухався вниз по бульвару Шевченка і на швидкості влетів у поліцейську машину.
За інформацією ЗМІ, постраждали двоє правоохоронців.
Фото: kiev.informator.ua
Нагадаємо, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.
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