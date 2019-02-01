У Києві Range Rover влетів у поліцейський автомобіль Аварія сталася на перетині бульвару Шевченка і вулиці Володимирської

У ніч на 2 січня в Києві на перетині бульвару Шевченка і вулиці Володимирської сталася ДТП – Range Rover Sport влетів у Renault Kangoo слідчо-оперативної групи поліції

Фото: kiev.informator.ua

Аварія сталася близько 00:30, повідомляє "Інформатор". За попередніми даними, Range Rover рухався вниз по бульвару Шевченка і на швидкості влетів у поліцейську машину. За інформацією ЗМІ, постраждали двоє правоохоронців.

Фото: kiev.informator.ua Нагадаємо, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.

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