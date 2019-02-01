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У Києві Range Rover влетів у поліцейський автомобіль

Аварія сталася на перетині бульвару Шевченка і вулиці Володимирської
У ніч на 2 січня в Києві на перетині бульвару Шевченка і вулиці Володимирської сталася ДТП – Range Rover Sport влетів у Renault Kangoo слідчо-оперативної групи поліції
У Києві Range Rover влетів у поліцейський автомобіль Фото: kiev.informator.ua

Аварія сталася близько 00:30, повідомляє "Інформатор".

За попередніми даними, Range Rover рухався вниз по бульвару Шевченка і на швидкості влетів у поліцейську машину.

За інформацією ЗМІ, постраждали двоє правоохоронців.


Фото: kiev.informator.ua

Нагадаємо, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.

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02 01 2019 12:00
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