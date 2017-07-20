У Києві розстріляли чоловіка з автомата біля торговельного центру, - ФОТО
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
На парковці перед торговельним центром, що знаходиться біля метро "Чернігівська", сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік.
За попередніми даними, невідомі розстріляли чоловіка з автомата, після чого кинули зброю неподалік від розстріляного тіла і зникли у невідомому напрямку.
Багато гільз розкидано на великій території. На місці події працює слідчо-оперативна група. Експерти, кінологи обходять територію, аби встановити, куди втікли злочинці. Кулі зачепили припаркований автомобіль ВАЗ, прострелено лобове скло.
Також під кулі потрапив автомобіль Ford - у нього прострелене колесо. На місце трагедії прибув очільник київської поліції Андрій Крищенко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа