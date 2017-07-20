У Києві розстріляли чоловіка з автомата біля торговельного центру, - ФОТО

У Києві сталося зухвале вбивство на парковці перед торговельним центром, що знаходиться біля метро "Чернігівська"

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

На парковці перед торговельним центром, що знаходиться біля метро "Чернігівська", сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік.

За попередніми даними, невідомі розстріляли чоловіка з автомата, після чого кинули зброю неподалік від розстріляного тіла і зникли у невідомому напрямку.

Багато гільз розкидано на великій території. На місці події працює слідчо-оперативна група. Експерти, кінологи обходять територію, аби встановити, куди втікли злочинці. Кулі зачепили припаркований автомобіль ВАЗ, прострелено лобове скло.

Також під кулі потрапив автомобіль Ford - у нього прострелене колесо. На місце трагедії прибув очільник київської поліції Андрій Крищенко.