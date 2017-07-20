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У Києві розстріляли чоловіка з автомата біля торговельного центру, - ФОТО

Нападники залишили на місці злочину зброю
У Києві сталося зухвале вбивство на парковці перед торговельним центром, що знаходиться біля метро "Чернігівська"
У Києві розстріляли чоловіка з автомата біля торговельного центру, - ФОТО

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

На парковці перед торговельним центром, що знаходиться біля метро "Чернігівська", сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік.

За попередніми даними, невідомі розстріляли чоловіка з автомата, після чого кинули зброю неподалік від розстріляного тіла і зникли у невідомому напрямку.

Багато гільз розкидано на великій території. На місці події працює слідчо-оперативна група. Експерти, кінологи обходять територію, аби встановити, куди втікли злочинці. Кулі зачепили припаркований автомобіль ВАЗ, прострелено лобове скло.

Також під кулі потрапив автомобіль Ford - у нього прострелене колесо. На місце трагедії прибув очільник київської поліції Андрій Крищенко.

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20 07 2017 07:49
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