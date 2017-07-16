CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 16 липня, в Києві на Троєщині під час руху розвалився автобус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві розвалився автобус під час руху
Обійшлося без постраждалих
Фото: ДТП.Киев
Автобус прямував за маршрутом №101. Дорожня пригода сталася на вулиці Закревського, біля зупинки Соціального забезпечення. Під час руху задня частина автобуса зламалася. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, 13 червня у маршрутці №455, яка рухалася Шевченківським районом Києва, вибухнула система охолодження.
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16 07 2017 16:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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