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У Києві розвалився автобус під час руху

Обійшлося без постраждалих
У неділю, 16 липня, в Києві на Троєщині під час руху розвалився автобус.
У Києві розвалився автобус під час руху Фото: ДТП.Киев

Автобус прямував за маршрутом №101. Дорожня пригода сталася на вулиці Закревського, біля зупинки Соціального забезпечення. Під час руху задня частина автобуса зламалася. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook.

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 13 червня у маршрутці №455, яка рухалася Шевченківським районом Києва, вибухнула система охолодження.

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16 07 2017 16:44
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