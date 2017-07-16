У Києві розвалився автобус під час руху Обійшлося без постраждалих

У неділю, 16 липня, в Києві на Троєщині під час руху розвалився автобус.

Фото: ДТП.Киев

Автобус прямував за маршрутом №101. Дорожня пригода сталася на вулиці Закревського, біля зупинки Соціального забезпечення. Під час руху задня частина автобуса зламалася. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook. Обійшлося без постраждалих. Нагадаємо, 13 червня у маршрутці №455, яка рухалася Шевченківським районом Києва, вибухнула система охолодження.

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