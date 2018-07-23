CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на вул. Сверстюка через затоплену дорогу вода заповнила салон тролейбуса №95 (ж/м "Микільська Слобідка" - станція "Лівий Берег"), в якому перебували пасажири,Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві салон тролейбуса затопило водою, - ВІДЕО
Раніше через сильний дощ виявилася затопленою проїжджа частина під естакадою на станції метро "Лівобережна"
Фото: Сегодня.ua
Згідно інформації сервісу Google, рух в районі "Лівобережної" в напрямку центру міста вже не ускладнений.
Нагадаємо, що сьогодні у Києві через сильний дощ виявилася затопленою проїжджа частина під естакадою на станції метро "Лівобережна".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 07 2018 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"