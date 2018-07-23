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У Києві салон тролейбуса затопило водою, - ВІДЕО

Раніше через сильний дощ виявилася затопленою проїжджа частина під естакадою на станції метро "Лівобережна"
У Києві на вул. Сверстюка через затоплену дорогу вода заповнила салон тролейбуса №95 (ж/м "Микільська Слобідка" - станція "Лівий Берег"), в якому перебували пасажири,
У Києві салон тролейбуса затопило водою, - ВІДЕО Фото: Сегодня.ua

Згідно інформації сервісу Google, рух в районі "Лівобережної" в напрямку центру міста вже не ускладнений.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві через сильний дощ виявилася затопленою проїжджа частина під естакадою на станції метро "Лівобережна".

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23 07 2018 16:58
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