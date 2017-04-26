У Києві СБУ затримала на хабарі чиновника прикордонної служби

Чиновник вимагав хабар у розмірі 530 тисяч гривень

Служба безпеки України (СБУ) в Києві затримала на хабарі начальника одного з відділів управління Держприкордонслужби в Житомирській області.

"Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав п'ятсот тридцять тисяч гривень від підприємця, який в рамках чинного контракту виконував роботи з будівництва об'єкта. У таку суму чиновник оцінив штучне нерозірвання договору і підписання акту прийому-передачі виконаних робіт", - повідомляє прес-центр СБУ.

Відзначається, що оперативники СБУ задокументували передачу першої частини хабара в розмірі двісті тисяч гривень.

Правоохоронці затримали чиновника в Києві у власному авто під час отримання суми, що залишилася.



Фото: ssu.gov.ua

За цим фактом відкрито кримінальне провадження з ч.1 ст. 14 (підготовка до злочину) і ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України.

Нагадаємо, що в Закарпатській області співробітники Служби безпеки, військової прокуратури та внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби затримали двох прикордонників, які сприяли контрабанді сигарет в Європу.