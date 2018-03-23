У Києві шахрай намагався обміняти 11 тисяч фальшивих доларів

В одному з пунктів обміну валют в Києві 25-річний місцевий житель намагався обміняти 11 тисяч фальшивих доларів.

Через інтернет шахрай домовився про обмін з власником обмінного пункту, - розповіли в прес-службі столичної прокуратури.

Він передав касирові 11 тисяч доларів, упакованих банківським способом. В результаті перевірки виявилося, що тільки частина купюр були справжніми, інші - високоякісна підробка.

Касир намагався затримати шахрая, проте той втік. На виході його вже чекали патрульні. При спробі втечі шахрай збив одного з них і провіз на капоті.

Чоловіка вдалося затримати, правоохоронці готуються оголосити йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Фото:kyiv.gp.gov.ua

Фальшиві гроші вилучені для проведення експертизи. В даний час правоохоронці встановлюють канал їх надходження.

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