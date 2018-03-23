У Києві шахрай намагався обміняти 11 тисяч фальшивих доларів
Через інтернет шахрай домовився про обмін з власником обмінного пункту, - розповіли в прес-службі столичної прокуратури.
Він передав касирові 11 тисяч доларів, упакованих банківським способом. В результаті перевірки виявилося, що тільки частина купюр були справжніми, інші - високоякісна підробка.
Касир намагався затримати шахрая, проте той втік. На виході його вже чекали патрульні. При спробі втечі шахрай збив одного з них і провіз на капоті.
Чоловіка вдалося затримати, правоохоронці готуються оголосити йому про підозру і обрання запобіжного заходу.
Фото:kyiv.gp.gov.ua
Фальшиві гроші вилучені для проведення експертизи. В даний час правоохоронці встановлюють канал їх надходження.
Нагадаємо, Кіберполіція Полтавської області припинила діяльність злочинної групи, члени якої під приводом збору благочинних внесків для учасників АТО, лікування дітей та надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, привласнили понад 7 млн грн.
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