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У Києві шахрай відкрив фальшивий обмінник і намагався втекти зі $120 тисячами

Поліція затримала чоловіка і вилучила гроші
У Києві поліцейські затримали чоловіка, який у шахрайський спосіб заволодів 120 тисячами доларів.
У Києві шахрай відкрив фальшивий обмінник і намагався втекти зі $120 тисячами Фото: reuters.com

Зловмисник оформив орендований офіс як "відділення банку для VIP клієнтів", найняв робітницю і розмістив оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. Потім під час обслуговування першого клієнта аферист просто зник з грошима.

"Під час перевірки ми встановили, що орендований у власника перший поверх одного з будинків на вулиці Жилянській переобладнали під фінансову установа. Це був нібито банк, а за документами - закрите акціонерне товариство, яке має назву, що складається з назви двох ліквідованих банків. Зловмисник кілька разів розміщував оголошення про те, що банк надає послуги VIP-клієнтам і за вигідним курсом обміняє від 120 до 180 тис. доларів США. Звичайно, про угоду заздалегідь повинні були домовитися по телефону", - розповів співробітник управління Нацполіції Києва Сергій Преутеса, повідомляють на сайті столичної поліції.

За його словами, в день, коли клієнт прийшов обміняти гроші, в офісі перебувала одна працівниця - 59-річна киянка, яка була і касиром, і менеджером. Вона передала гроші шахраєві, той нібито пішов за гривнями, але зник.

Поліція затримала його в автомобілі - за декілька кварталів від "обмінника". В салоні машини виявили та вилучили долари потерпілого.

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30 10 2018 14:59
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