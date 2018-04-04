У Києві шостого квітня вимкнуть тепло
"За дорученням Київського міського голови Віталія Кличка сьогодні у Києві розпочали підготовку до завершення опалювального сезону. Завершити відключення будинків від послуги централізованого опалення у столиці планують 6 квітня. Підписане відповідне розпорядження КМДА", - повідомляє КМДА.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, з 4-го квітня і найближчими днями середньодобова температура повітря буде значно вищою, ніж +8 градусів. Тепла погода збережеться і надалі. У зв'язку з цим доручено теплопостачальним компаніям ПАТ "Київенерго", ТОВ "Євро-Реконструкції" та іншим розпочати згортання систем теплозабезпечення.
Він також зазначив, що адміністративні будівлі у столиці розпочали відключатися від тепла ще раніше, за індивідуальними заявками. Так, станом на 3 квітня понад 500 адміністративних будівель, офісних приміщень тощо вже відключені від опалення.
Як відомо, згідно з чинним законодавством, рішення про початок та завершення опалювального сезону ухвалюють місцеві органи влади, враховуючи температурні показники.
Нагадаємо, що станом на 1 березня 2018 року борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн.
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