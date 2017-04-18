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У Києві слідчого поліції затримали за хабар у 100 тисяч гривень, - ФОТО

Слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку
Слідчого одного з районних управлінь поліції Києва затримали на хабарі у 100 тисяч гривень.
У Києві слідчого поліції затримали за хабар у 100 тисяч гривень, - ФОТО Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Про це повідомляє Служба безпеки України у Facebook.

Відзначається, що слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку та повернення йому речового доказу – автомобіля.

Правоохоронці затримали зловмисника біля приміщення райвідділу під час отримання ним усієї суми хабара.  

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі слідчого одного з райвідділів поліції Одеської області.

 

 

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18 04 2017 19:27
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