У Києві слідчого поліції затримали за хабар у 100 тисяч гривень, - ФОТО Слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку

Слідчого одного з районних управлінь поліції Києва затримали на хабарі у 100 тисяч гривень.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Про це повідомляє Служба безпеки України у Facebook. Відзначається, що слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку та повернення йому речового доказу – автомобіля. Правоохоронці затримали зловмисника біля приміщення райвідділу під час отримання ним усієї суми хабара. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру. Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі слідчого одного з райвідділів поліції Одеської області.

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