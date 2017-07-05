У Києві сьогодні - офіційне відкриття Євробачення

Відомо, що акредитовано 600 гостей з різних країн, що подорожують світом за Євробаченням

У неділю, 7 травня, у столиці відбудеться офіційна церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017.

Розпочнеться церемонія у Конгресово-виставковому центрі Парковий о 20.00. Передуватиме їй урочиста хода червоною доріжкою делегацій 42 країн-учасниць пісенного конкурсу. Вона відбудеться о 17.00 на площі Конституції, перед Маріїнським палацом, - повідомляє Укрінформ.

Червона доріжка, як повідомляють організатори, стане найдовшою в історії Євробачення – 265 метрів.

Після урочистої ходи відбудеться зустріч співаків із міжнародною фан-групою. Відомо, що акредитовано 600 гостей з різних країн, що подорожують світом за Євробаченням.

Надалі, делегації вирушать до КВЦ Парковий, де розмістилася одна з трьох офіційних локацій конкурсу - Євроклуб. Там представники всіх країн-учасниць міжнародного конкурсу піднімуть свої прапори, після чого й розпочнеться урочисте відкриття Євробачення-2017.

Зазначимо, що до охорони громадського порядку в Києві у період з 7 по 14 травня залучать близько 16 тисяч правоохоронців.