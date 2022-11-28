НОВИНИУ столиці в понеділок, 28 листопада, енергетики продовжують використовувати аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві сьогодні продовжують екстрено вимикати світло
Фото: УНІАН
Про це повідомляє Yasno.
"У Києві за вказівками НЕК "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що у столиці світло будуть давати на 2-3 години, поки АЕС та ТЕС не вироблять достатньо енергії.
Раніше повідомлялось, що президент Зеленський попередив українців про складний тиждень.
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28 11 2022 09:21 МЕДІА
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