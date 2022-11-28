У Києві сьогодні продовжують екстрено вимикати світло

У столиці в понеділок, 28 листопада, енергетики продовжують використовувати аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.

Про це повідомляє Yasno.

"У Києві за вказівками НЕК "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що у столиці світло будуть давати на 2-3 години, поки АЕС та ТЕС не вироблять достатньо енергії.

Раніше повідомлялось, що президент Зеленський попередив українців про складний тиждень.