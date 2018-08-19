У Києві сьогодні знову можливі грози, шквали та підтоплення

За прогнозом синоптиків, у столиці будуть короткочасні дощі

У Києві в день у неділю, 19 серпня, очікуються короткочасні дощі, вдень – гроза, можливі підтоплення, подекуди град та шквали.

Окрім того, у Києві буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 15-18 м/с, температура вдень 26-28 градусів тепла, повідомляє КМДА із посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою просить киян щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

"Якщо ви опинилися на вулиці, то варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. У разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт", - заявили у КМДА.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, учора ввечері в Києві вдруге за тиждень злива спричинила справжній потоп. Зокрема, біля "Гуллівера" потонули машини.

Зараз комунальники ліквідовують наслідки негоди - чистять дороги від бруду і прибирають повалені дерева з тротуарів та проїжджих частин. Зараз заблокованих маршрутів транспорту у столиці немає.