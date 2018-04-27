У Києві співробітників Подільського суду затримали під час отримання хабара в $10 тис

На цей момент проводяться обшуки у ще одного судді, якого підозрюють у причетності до злочину

Співробітники СБУ спільно з САП і НАБУ затримали під час отримання хабара голову апарату та одного із суддів Подільського районного суду Києва.

Обидва співробітники суду були затримані безпосередньо під час отримання хабара сумою в 10 тисяч доларів за прийняття позитивного рішення по одній із справ, що розглядається в Подільскому суді, передає УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах

За інформацією видання, на цей момент правоохоронці проводять обшуки в приміщенні Подільського районного суду, а також у квартирах затриманих. Крім того, проводиться обшук в будинку ще одного судді того ж суду, якого підозрюють у причетності до злочину.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання судді Голосіївського районного суду Києва, підозрюваного в хабарництві.