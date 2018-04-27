Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві співробітників Подільського суду затримали під час отримання хабара в $10 тис

На цей момент проводяться обшуки у ще одного судді, якого підозрюють у причетності до злочину
Співробітники СБУ спільно з САП і НАБУ затримали під час отримання хабара голову апарату та одного із суддів Подільського районного суду Києва.
У Києві співробітників Подільського суду затримали під час отримання хабара в $10 тис Фото: facebook.com/permalink

Обидва співробітники суду були затримані безпосередньо під час отримання хабара сумою в 10 тисяч доларів за прийняття позитивного рішення по одній із справ, що розглядається в Подільскому суді, передає УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах

За інформацією видання, на цей момент правоохоронці проводять обшуки в приміщенні Подільського районного суду, а також у квартирах затриманих. Крім того, проводиться обшук в будинку ще одного судді того ж суду, якого підозрюють у причетності до злочину.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання судді Голосіївського районного суду Києва, підозрюваного в хабарництві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2018 15:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.