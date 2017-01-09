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У Києві спіймали чоловіка під час спроби продати 3500 підроблених доларів

Затриманий планував продати майже 100 тисяч фальшивих доларів
Правоохоронці в п'ятницю затримали в Києві чоловіка, який намагався збути 3500 підроблених доларів за півціни.
У Києві спіймали чоловіка під час спроби продати 3500 підроблених доларів Фото: facebook.com/permalink

Жителю Київської області готують повідомлення про підозру за ч.1 ст.199 КК України (зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти) і клопотання про обрання запобіжного заходу, повідомляє прокуратура Києва.

Правоохоронці встановлюють канал надходження підробленої валюти.

На сайті СБУ повідомляється, що затриманий планував продати майже 100 тисяч підроблених доларів.

Зловмисника затримали в одному з кафе в Оболонському районі.

За інформацією спецслужби, підроблені купюри контрабандно переправлялися в Україну з однієї з країн Західної Європи.

Нагадаємо, що у Херсонській області поліція викрила 16-річного студента зі Скадовського району, який друкував фальшиві купюри номіналом 200 та 500 гривень на кольоровому принтері.

Раніше в Черкаській області правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке збувало фальшиву валюту, виготовлену на окупованій території.

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01 09 2017 20:56
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