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У Києві спіймали поліцейського на хабарі в $3,5 тис

Гроші він вимагав за менше покарання за грабіж
У Києві слідчі прокуратури затримали поліцейського, який вимагав хабар у розмірі $3,5 тис.
У Києві спіймали поліцейського на хабарі в $3,5 тис Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В обмін на хабар оперуповноважений відділу розкриття злочинів пообіцяв громадянину посприяти в призначенні йому більш м'якого покарання за скоєння грабежу, повідомляє прокуратура Києва у Facebook.

Поліцейський отримував хабар у кілька етапів. Під час передачі останньої частини зазначеної суми в розмірі $2,2 тис оперуповноваженого затримали працівники прокуратури та УВБ.

Нагадаємо, що у Львівській області співробітника СБУ спіймали на хабарі у $6,5 тис.

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12 01 2017 08:22
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