CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві слідчі прокуратури затримали поліцейського, який вимагав хабар у розмірі $3,5 тис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві спіймали поліцейського на хабарі в $3,5 тис
Гроші він вимагав за менше покарання за грабіж
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
В обмін на хабар оперуповноважений відділу розкриття злочинів пообіцяв громадянину посприяти в призначенні йому більш м'якого покарання за скоєння грабежу, повідомляє прокуратура Києва у Facebook.
Поліцейський отримував хабар у кілька етапів. Під час передачі останньої частини зазначеної суми в розмірі $2,2 тис оперуповноваженого затримали працівники прокуратури та УВБ.
Нагадаємо, що у Львівській області співробітника СБУ спіймали на хабарі у $6,5 тис.
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