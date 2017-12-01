У Києві спіймали поліцейського на хабарі в $3,5 тис

Гроші він вимагав за менше покарання за грабіж

У Києві слідчі прокуратури затримали поліцейського, який вимагав хабар у розмірі $3,5 тис.

В обмін на хабар оперуповноважений відділу розкриття злочинів пообіцяв громадянину посприяти в призначенні йому більш м'якого покарання за скоєння грабежу, повідомляє прокуратура Києва у Facebook.

Поліцейський отримував хабар у кілька етапів. Під час передачі останньої частини зазначеної суми в розмірі $2,2 тис оперуповноваженого затримали працівники прокуратури та УВБ.

Нагадаємо, що у Львівській області співробітника СБУ спіймали на хабарі у $6,5 тис.