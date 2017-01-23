У Києві спіймали росіянку, яка втекла із львівської психлікарні

Правоохоронці 21 січня затримали громадянку Росії, яка 18 січня здійснила втечу з психіатричної лікарні Львова, де проходила стаціонарну психіатричну експертизу.

Затримали 31-річну Олену Яковлєву в одному з хостелів Києва.

Проти неї порушено кримінальні провадження за ч.1, ч.2 ст. 296 КК України (хуліганство - карається позбавленням волі на строк до чотирьох років) і ч.2 ст. 345 КК України (погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу - карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на той самий строк), повідомляє LB.ua із посиланням на прес-службу Національної поліції.

Нагадаємо, що в червні 2016 року жінка приїхала до Львова і народила дитину, яку вона залишила в пологовому будинку. Медпрацівники передали немовля в дитячий будинок. У вересні 2016 року Яковлєва прийшла в РАЦС і зажадала свідоцтво про народження дитини. Документ їй не видали. Після цього вона розбила вікна в будівлі і облила кислотою одну зі співробітниць РАЦС. Проти росіянки порушили справу за статтею "Хуліганство".

У грудні Яковлєва розбила вікно в Шевченківському відділі поліції, після чого її затримали. Згідно з постановою Личаківського суду від 21 грудня 2016 року, жінку направили в психіатричну лікарню для проходження судово-психологічної експертизи. 18 січня вона звідти втекла.