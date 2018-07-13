У Києві сталася бійка між депутатом Шаховим і міністром енергетики Насаликом, - ВІДЕО

Інцидент стався під час мітингу шахтарів

У Києві на Хрещатику в п'ятницю, 13 липня, сталася сутичка між міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом і народним депутатом з групи "Воля народу" Сергієм Шаховим.

Інцидент стався під час мітингу шахтарів біля будівлі Міненерговугілля в центрі Києва.

Зокрема, коли міністр приїхав на роботу, шахтарі зупинили його автомобіль, повідомляє глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

Згодом нардеп озвучив Насалику вимоги шахтарів про виплату зарплат, який вийшов зі свого авто. Потім Шахов почав виривати переданий мікрофон у міністра, і той відштовхнув депутата. Їх розняли правоохоронці.

Після цього Насалик залишив свій автомобіль в оточенні шахтарів і вирушив у бік Кабміну.