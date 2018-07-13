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У Києві сталася бійка між депутатом Шаховим і міністром енергетики Насаликом, - ВІДЕО

Інцидент стався під час мітингу шахтарів
У Києві на Хрещатику в п'ятницю, 13 липня, сталася сутичка між міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом і народним депутатом з групи "Воля народу" Сергієм Шаховим.
У Києві сталася бійка між депутатом Шаховим і міністром енергетики Насаликом, - ВІДЕО Фото: скрін

Інцидент стався під час мітингу шахтарів біля будівлі Міненерговугілля в центрі Києва.

Зокрема, коли міністр приїхав на роботу, шахтарі зупинили його автомобіль, повідомляє глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у  Facebook.

Згодом нардеп озвучив Насалику вимоги шахтарів про виплату зарплат, який вийшов зі свого авто. Потім Шахов почав виривати переданий мікрофон у міністра, і той відштовхнув депутата. Їх розняли правоохоронці.

Після цього Насалик залишив свій автомобіль в оточенні шахтарів і вирушив у бік Кабміну.

Відзначимо, на Волині зупинились вже дві шахти, де відбуваються протести співробітників останнім часом. Гірники першої та другої змін шахти №10 "Нововолинська" 2 червня відмовилися підніматися на поверхню, оголосивши страйк з вимогою виплатити їм заборгованість із зарплат та добудувати їхню копальню.

У ніч на 4 липня одного з протестувальників забрали до лікарні через кровотечу. Після цього під землею залишились 46 гірників.

 

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13 07 2018 13:56
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