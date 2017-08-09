У Києві сталася бійка з різаниною між колишнім бійцем АТО і прихильниками терористів

У Києві в ніч на 8 вересня між двома чоловіками виник конфлікт з бійкою і ножовими пораненнями. Інцидент стався приблизно о 4:30 ранку на вулиці Мечникова,9.

Згідно з попередньою інформацією, конфлікт виник через те, що один з відпочиваючих громадського закладу - боєць, який близько року тому повернувся зі сходу України. Чоловік почув, як невідомий голосно прославляв терористичні організації "ДНР" і "ЛНР". Чоловіки вийшли у двір.

"Спочатку просто розмовляли, але прихильник терористів покликав друзів, які почали щосили бити чоловіка, розбивши йому голову. Чоловік не розгубився і дістав ножа через нерівний поєдинок - 12 проти 1", - повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В цей час на місце прибув наряд Управління поліції охорони в місті Києві, яких викликали в закладі. Під час затримання чоловік наніс правоохоронцю удар ножем в ногу, після чого поліцейського госпіталізували.

Всі учасники бійки були в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Пізніше в поліції повідомили, що аби з’ясувати усі обставини події, трьох учасників конфлікту доставили до Печерського районного управління поліції. Зараз встановлено, що чоловік, який наніс тілесне ушкодження поліцейському, діючий військовослужбовець, 1986 року народження.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України). Триває досудова перевірка.

Нагадаємо, у столичному автобусі п’яний чоловік влаштував бійку зі стріляниною.