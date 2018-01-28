У Києві сталася ДТП з подальшою пожежею, - ВІДЕО Поки немає даних про те, чи є потерпілі в результаті аварії

У неділю, 28 січня, у Києві на вулиці Зоболотного в результаті ДТП загорілися вантажівка і ще декілька автомобілів.

Фото: з відкритих джерел

Вантажівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з маршруткою. Після цього почалася пожежа, повідомляє "Київ Оперативний". Інший сервіс Dtp.kiev.ua пише, що водій вантажівки заснув і машина врізалася в електроопору. Офіційної інформації ні від рятувальників, ні від поліцейських поки немає. Також немає даних про те, чи є потерпілі в результаті аварії. Нагадаємо, в ніч на суботу, 27 січня, в Польщі водій вантажівки в'їхав у житловий будинок та зупинився за метр від дітей, які спали.

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