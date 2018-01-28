Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві сталася ДТП з подальшою пожежею, - ВІДЕО

Поки немає даних про те, чи є потерпілі в результаті аварії
У неділю, 28 січня, у Києві на вулиці Зоболотного в результаті ДТП загорілися вантажівка і ще декілька автомобілів.
У Києві сталася ДТП з подальшою пожежею, - ВІДЕО Фото: з відкритих джерел

Вантажівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з маршруткою. Після цього почалася пожежа, повідомляє "Київ Оперативний".

Інший сервіс Dtp.kiev.ua пише, що водій вантажівки заснув і машина врізалася в електроопору.

Офіційної інформації ні від рятувальників, ні від поліцейських поки немає. Також немає даних про те, чи є потерпілі в результаті аварії.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 27 січня, в Польщі водій вантажівки в'їхав у житловий будинок та зупинився за метр від дітей, які спали.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2018 12:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.