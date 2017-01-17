CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на вул. Драйзера сталося ДТП за участю автомобіля поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції, - ФОТО
Пасажирка іномарки отримала травму ноги
Фото:dtp.kiev.ua
"ДТП з участю поліції в Києві на Драйзера. За словами поліції, вони їхали на заборонний сигнал з увімкненими маячками та сиреною. Їхали на виклик. Водій Skoda виїжджав на жовтий. Сам водій Skoda каже, що їхав на зелене", – інформує dtp.kiev.ua.
Як зазначається, пасажирка Skoda отримала травму ноги.
Фото:dtp.kiev.ua
Раніше у Києві внаслідок зіткнення двох машин на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Володимирської загинула дівчина.
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