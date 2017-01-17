У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції, - ФОТО

У Києві на вул. Драйзера сталося ДТП за участю автомобіля поліції.

"ДТП з участю поліції в Києві на Драйзера. За словами поліції, вони їхали на заборонний сигнал з увімкненими маячками та сиреною. Їхали на виклик. Водій Skoda виїжджав на жовтий. Сам водій Skoda каже, що їхав на зелене", – інформує dtp.kiev.ua.

Як зазначається, пасажирка Skoda отримала травму ноги.

Фото:dtp.kiev.ua

Раніше у Києві внаслідок зіткнення двох машин на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Володимирської загинула дівчина.