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У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції, - ФОТО

Пасажирка іномарки отримала травму ноги
У Києві на вул. Драйзера сталося ДТП за участю автомобіля поліції.
У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції, - ФОТО Фото:dtp.kiev.ua

"ДТП з участю поліції в Києві на Драйзера. За словами поліції, вони їхали на заборонний сигнал з увімкненими маячками та сиреною. Їхали на виклик. Водій Skoda виїжджав на жовтий. Сам водій Skoda каже, що їхав на зелене", – інформує dtp.kiev.ua.

Як зазначається, пасажирка Skoda отримала травму ноги.

Фото:dtp.kiev.ua

Раніше у Києві внаслідок зіткнення двох машин на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Володимирської загинула дівчина.

 
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17 01 2017 21:46
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