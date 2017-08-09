У Києві сталася перестрілка: двоє поранених
За декілька хвилин до цього на сусідній Білоруській вулиці знайшли автомобіль з розбитими вікнами, в салоні якого лежав автомат. Що саме сталося, наразі не ясно, обставини вивчаються.
Водночас група dtp.kiev.ua повідомляє про перестрілку на Дегтярівській вулиці біля "Укроборонпрому", яка в тому самому районі.
"У Києві на Лук'янівці невідомі на сірому авто польської реєстрації зіткнулися з Porsche, обстріляли його і зникли", - йдеться в повідомленні.
Про це також пише "112 Україна" з посиланням на очевидців.
"Дві машини на іноземних номерах, з однієї машини відкрили стрілянину по другій. Обидві машини зникли, в одній є пошкодження", - розповіли очевидці інциденту.
Також свідки кажуть, що під час погоні одна з машин зачепила і пошкодила автомобіль Porsche, який проїжджав по вулиці Зоологічній. Одну з машин кинули недалеко від місця події, а ті, хто в ній був - зникли.
Матеріали щодо інциденту на Лук'янівці зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.
Нагадаємо, що в Одесі вночі двоє невідомих поранили з травматичної зброї 30-річного місцевого мешканця.
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