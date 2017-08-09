Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві сталася перестрілка: двоє поранених

Невідомі на сірому авто польської реєстрації зіткнулися з Porsche, обстріляли його і зникли
Київська поліція повідомила, що в медичний центр на Бердичівській вулиці сьогодні вдень з вогнепальними пораненнями звернулися двоє чоловіків.
У Києві сталася перестрілка: двоє поранених Фото: 112.ua

За декілька хвилин до цього на сусідній Білоруській  вулиці знайшли автомобіль з розбитими вікнами, в салоні якого лежав автомат. Що саме сталося, наразі не ясно, обставини вивчаються.

Водночас група dtp.kiev.ua повідомляє про перестрілку на Дегтярівській вулиці біля "Укроборонпрому", яка в тому самому районі.

"У Києві на Лук'янівці невідомі на сірому авто польської реєстрації зіткнулися з Porsche, обстріляли його і зникли", - йдеться в повідомленні.

Про це також пише "112 Україна" з посиланням на очевидців.

"Дві машини на іноземних номерах, з однієї машини відкрили стрілянину по другій. Обидві машини зникли, в одній є пошкодження", - розповіли очевидці інциденту.

Також свідки кажуть, що під час погоні одна з машин зачепила і пошкодила автомобіль Porsche, який проїжджав по вулиці Зоологічній. Одну з машин кинули недалеко від місця події, а ті, хто в ній був - зникли.

Матеріали щодо інциденту на Лук'янівці зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

Нагадаємо, що в Одесі вночі двоє невідомих поранили з травматичної зброї 30-річного місцевого мешканця.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.