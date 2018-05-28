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У Києві сталася пожежа в будівлі колишнього кінотеатру "Екран"

Інформації про потерпілих немає
У Києві біля станції метро "Житомирська" спалахнула пожежа в будівлі колишнього кінотеатру "Екран".
У Києві сталася пожежа в будівлі колишнього кінотеатру "Екран" Фото: Київ Оперативний Facebook

"Метро "Житомирська", за попередніми даними горить колишній кінотеатр "Екран". Інформації про потерпілих немає", - йдеться у повідомленні "Київ оперативний" у Facebook.

За останніми даними, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Причину загоряння з'ясовують правоохоронці.

"Вогню і диму вже не бачимо. Рятувальникам вдалося загасити пожежу, вони зараз знаходяться всередині приміщення. Колишній кінотеатр "Екран" загорівся близько 8:45 ранку. На місце прибули рятувальники, швидка, медики. За їх словами, постраждалих немає. Причину займання встановлюють правоохоронці. Поки вона ще невідома. Знеструмлено кіоски, які знаходяться поруч", - розповів коресподент в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, що у Вишневому Київської області сталася пожежа на пункті приймання вторсировини.

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28 05 2018 11:58
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