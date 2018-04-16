У Києві сталася стрілянина біля "будинку Арбузова": є постраждалі, - ФОТО
Учасників конфлікту для з'ясування обставин і причин інциденту доставляють в управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, повідомляє поліція Києва.
Фото, які оприлюднили правоохоронці, свідчать, що інцидент стався біля будинку по вулиці Обухівській, 60 поблизу станції метро "Академмістечко".
Це заарештований в рамках кримінального провадження будинок, який приписують екс-віце-прем'єру Сергію Арбузову. У ньому напівлегально проживають переселенці з Донбасу і атошники з різних батальйонів.
Через цей будинок 21 жовтня минулого року розгорівся конфлікт між лідером "руху ОУН" Миколою Коханівським та іншим відомим націоналістом Русланом Качмалою. Останній домагався виселення людей Коханівського з дому, стверджуючи, що серед них є наркомани. Коханівський вистрілив у нього з травматичного пістолета.
У ніч на 26 жовтня в будинку по Обухівській, 60 сталася сильна пожежа.
Увечері 25 жовтня 2017 року Києві на виході з офісу телеканалу "Еспрессо" стався вибух, в результаті якого загинуло двоє і отримали поранення троє осіб, в тому числі нардеп Ігор Мосійчук. Мосійчук активно виступав на захист Коханівського у конфлікті з Качмалою.
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