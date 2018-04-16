У Києві сталася стрілянина біля "будинку Арбузова": є постраждалі, - ФОТО

Різні групи націоналістів давно сперечаються, кому жити в зайнятому особняку

У Києві на вулиці Обухівській між чоловіками виник конфлікт, в розпал якого прозвучало кілька пострілів. В результаті події постраждали дві людини: одного з них доставили в лікарню, іншого не госпіталізували.

Учасників конфлікту для з'ясування обставин і причин інциденту доставляють в управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, повідомляє поліція Києва.

Фото, які оприлюднили правоохоронці, свідчать, що інцидент стався біля будинку по вулиці Обухівській, 60 поблизу станції метро "Академмістечко".

Це заарештований в рамках кримінального провадження будинок, який приписують екс-віце-прем'єру Сергію Арбузову. У ньому напівлегально проживають переселенці з Донбасу і атошники з різних батальйонів.

Через цей будинок 21 жовтня минулого року розгорівся конфлікт між лідером "руху ОУН" Миколою Коханівським та іншим відомим націоналістом Русланом Качмалою. Останній домагався виселення людей Коханівського з дому, стверджуючи, що серед них є наркомани. Коханівський вистрілив у нього з травматичного пістолета.

У ніч на 26 жовтня в будинку по Обухівській, 60 сталася сильна пожежа.

Увечері 25 жовтня 2017 року Києві на виході з офісу телеканалу "Еспрессо" стався вибух, в результаті якого загинуло двоє і отримали поранення троє осіб, в тому числі нардеп Ігор Мосійчук. Мосійчук активно виступав на захист Коханівського у конфлікті з Качмалою.