У Києві сталася стрілянина біля ресторану, - ОНОВЛЕНО
Зловмисник із місця події втік, повідомляє прес-центр столичної поліції на своїй сторінці у Facebook.
Потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Йому надають медичну допомогу.
Біля ресторану працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями, а також проводять огляд місця злочину.
Оновлення. Чоловік, у якого стріляли біля ресторану в Києві 3 липня, помер, повідомляє прес-центр столичної поліції на своїй сторінці у Facebook.
За попередньою інформацією, зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав – зробив ще кілька пострілів. На місці вилучили стріляні гільзи, імовірно – від пістолета Макарова.
Особу потерпілого встановлено – це чоловік 1988 року народження.
Свідки розповіли про зловмисника: чоловік кавказької зовнішності, 30-35 років, одягнений у чорну куртку, при собі має вогнепальну зброю.
У Києві введено оперативний план щодо розшуку та затримання зловмисника.
Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини і мотиви злочину.
Нагадаємо, що 2 липня у Шевченківському районі Києва троє невстановлених озброєних осіб пограбували конвертцентр.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"