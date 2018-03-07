У Києві сталася стрілянина біля ресторану, - ОНОВЛЕНО

У вівторок, 3 липня, у Києві на вулиці Антоновича невідомий стріляв у чоловіка.

Зловмисник із місця події втік, повідомляє прес-центр столичної поліції на своїй сторінці у Facebook.

Потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Йому надають медичну допомогу.

Біля ресторану працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями, а також проводять огляд місця злочину.

Оновлення. Чоловік, у якого стріляли біля ресторану в Києві 3 липня, помер, повідомляє прес-центр столичної поліції на своїй сторінці у Facebook.

За попередньою інформацією, зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав – зробив ще кілька пострілів. На місці вилучили стріляні гільзи, імовірно – від пістолета Макарова.

Особу потерпілого встановлено – це чоловік 1988 року народження.

Свідки розповіли про зловмисника: чоловік кавказької зовнішності, 30-35 років, одягнений у чорну куртку, при собі має вогнепальну зброю.

У Києві введено оперативний план щодо розшуку та затримання зловмисника.

Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини і мотиви злочину.

Нагадаємо, що 2 липня у Шевченківському районі Києва троє невстановлених озброєних осіб пограбували конвертцентр.