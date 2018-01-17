У Києві сталася стрілянина під час демонтажу МАФів

Правоохоронці затримали 28-річного чоловіка та вилучили у нього пістолет з магазином та 6 набоїв до нього

Під час демонтажу МАФів у Києві на Печерську 28-річний чоловік відкрив вогонь, внаслідок чого його затримали правоохоронці.

Повідомлення про стрілянину на вул. Лесі Українки надійшло до правоохоронців вночі. Між людьми, які приїхали демонтувати торгові кіоски, і підприємцями виник конфлікт. Власник кафе отримав вогнепальне поранення ноги. З місця події поліція вилучила одну стріляну гільзу, повідомляє прес-служба Національної поліції в Києві у Facebook.

Правоохоронці затримали 28-річного чоловіка та вилучили у нього пістолет з магазином та 6 набоїв до нього. Підозрюваний при собі мав дозвіл на придбання спецзасоби.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.