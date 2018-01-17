У Києві сталася стрілянина під час демонтажу МАФів
Повідомлення про стрілянину на вул. Лесі Українки надійшло до правоохоронців вночі. Між людьми, які приїхали демонтувати торгові кіоски, і підприємцями виник конфлікт. Власник кафе отримав вогнепальне поранення ноги. З місця події поліція вилучила одну стріляну гільзу, повідомляє прес-служба Національної поліції в Києві у Facebook.
Правоохоронці затримали 28-річного чоловіка та вилучили у нього пістолет з магазином та 6 набоїв до нього. Підозрюваний при собі мав дозвіл на придбання спецзасоби.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що підприємці, що торгують на ринку господарчих товарів біля Дарницького вокзалу у Києві, перекривали рух на вулиці Бориспільській у зв’язку з демонтажем ринку.
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