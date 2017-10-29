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У столичному суші-барі сталася стрілянина, є постраждалі

Чоловіка з вогнепальним пораненням голови госпіталізовано
У Печерському районі Києва, на вулиці Євгена Коновальця, 44 (колишня Щорса) в одному із закладів японської кухні сталася стрілянина.
У столичному суші-барі сталася стрілянина, є постраждалі Фото: lb.ua

За попередніми даними, чоловік дістав вогнепальне поранення голови, - повідомляє телеканал Еспресо.

Повідомляється, що правоохоронці не пускають відвідувачів до закладу, тому дізнатися причини конфлікту не є можливим. На місці працює слідчо-оперативна група. Постраждалого госпіталізували лікарі швидкої, зараз про його стан невідомо.

Водночас у поліції Києва повідомили, що в ході конфлікту в столичному ресторані поранили чоловіка. Потерпілий дістав вогнепальне поранення в голову, його забрала "швидка". Зловмисники з місця події зникли.

Фото:ukr.lb.ua

"О 19:37 на лінію 102 надійшла інформація про те, що в ресторані на вул. Євгена Коновальця в Печерському районі стався конфлікт між чотирма невідомими. У його розпал чоловік кавказької зовнішності дістав зброю та вистрілив. У результаті потерпілий дістав вогнепальне поранення в голову: його у важкому стані госпіталізували до медичного закладу. Зловмисники втекли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер правоохоронці спілкуються зі свідками й очевидцями. Оперативники розшукують підозрюваних.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Києві біля будівлі телеканалу "Еспресо.TV" прогримів вибух, в якому були поранені п'ятеро людей. Один з них, охоронець Мосійчука, незабаром помер від поранень по дорозі в лікарню, ще четверо були госпіталізовані. За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 258 КК "Терористичний акт".

 

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29 10 2017 10:38
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