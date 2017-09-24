У Києві сталася велика пожежа на складі з будматеріалами

У Києві в ніч із суботи на неділю на вул. Віскозна, 17 в Дніпровському районі сталася велика пожежа на складі.

Повідомлення про спалах надійшло в Держслужбу з надзвичайних ситуацій близько опівночі. Горіло складське приміщення розміром 160/55 метрів на площі 2500 кв. м. Під дією високої температури сталося руйнування покрівлі площею пожежі з подальшим поширенням вогню на площу 3500 кв. м, повідомляє сайт ДСНС.

Гасіння пожежі ускладнювалося великою кількістю горючих матеріалів (поліматеріалав, пінопласту, плінтуса, панелей), які були на території складу. Крім того, тиск в пожежних гідрантах складу був недостатнім, тому рятувальникам довелося прокладати магістральну лінію на відстані понад 600 метрів від пожежі.

"Київенерго "тільки о 2:02 відключило об'єкт від електропостачання. О 3:17 пожежники локалізували пожежу, а о 5:00 ліквідували.

З одного з приміщень пожежники винесли два газові балони. Рятувальники не допустили поширення вогню на склад з алкогольними напоями.

До гасіння пожежі було залучено 26 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 120 чоловік. Інформації про жертви і постраждалих немає. Причини виникнення пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, що Херсоні сталася пожежа, внаслідок якої загинули четверо людей.