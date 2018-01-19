У Києві сталися сутички під час акції пам'яті правозахисників Маркелова й Бабурової
Представники "лівої" молоді зібралися на Михайлівській площі. За інформацією "Громадського", туди ж прийшли радикали, вони почали обзивати своїх супротивників сепаратистами і кидатися яйцями. У результаті поліції довелося розділити учасників протистояння, сталася бійка.
На акції затримали вісьмох людей. При цьому організатори акції - "Комітет 19 січня" - повідомив, що були затримані не праворадикали, а антифашисти.
"На учасників акції (30 громадян) напали представники українських нацистів з "С14", "Братства", "Традиції та порядку", УНСО разом з російськими та білоруськими нацистами з First line. Разом близько 50 осіб. Нацисти діяли цілком скоординовано з поліцією, зокрема з недавно створеною "поліцією комунікації". Перед початком акції поліція абсолютно безпідставно, "для встановлення особи", затримали 8 учасників, зокрема Артема Тидву", - написав у Facebook правозахисник Валентин Чемерис.
"С14" у Facebook пояснюють свої дії тим, що ліворадикали, на їхню думку, співпрацюють зі збройними формуваннями на непідконтрольній українському уряду території Донбасу та Росією.
Нагадаємо, що журналістку Анастасію Бабурову і адвоката Станіслава Маркелова, який неодноразово захищав права чеченців і антифашистів, убили російські неонацисти 19 січня 2009 року. Цього дня Маркелов виступав на прес-конференції про дострокове звільнення російського полковника Юрія Буданова, засудженого за вбивство 18-річної чеченки.
Коли він разом із позаштатною журналісткою "Новой газеты" Анастасією Бабуровою вийшов з будівлі, йому в потилицю вистрілив кілер. Потім він убив і журналістку, яка заважала нападу.
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