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У Києві сталися сутички між "Нацкорпусом" та охоронною службою забудовника, - ФОТО

У поліції повідомили, що внаслідок сутичок постраждали двоє людей, їх доправили у лікарню
У Києві на Осокорках відбулися сутички між представниками "Національного корпусу", "Національних дружин" та охоронною службою забудовника.
У Києві сталися сутички між "Нацкорпусом" та охоронною службою забудовника, - ФОТО Фото: lb.ua

Про це повідомив один з керівників "Національного корпусу" Сергій Філімонов, інформує "Громадське".

За його словами представники "Нацкорпусу" прийшли "на допомогу" місцевим мешканцям, які довгий час протестують проти проекту банку Аркадія "Патріотика". За словами місцевих мешканців, ця забудова є незаконною. Він розповів, що 15 травня на територію забудови приїхало близько 50 людей, які почали роботу над будувництвом підстанції.

"Вони вели себе агресивно, заявляли, що будуть вбивати, бити, ми їх попередили і просили піти", - зазначив Філімонов.

За його словами, сьогодні, 16 травня, ці люди забудовника почали штовхати місцевих мешканців, які вийшли на акцію проти забудовника. Філімонов розповів, що керівництво поліції Дарницького райому заявило, що представники "Нацкорпусу" побили охоронців тим самим порушили закон. За словами Філімонова, під час сутичок постраждали близько 20 людей.

"Вони понесли покарання за те, що вони працюють за гроші проти людей", - заявив Філімонов.

На місці події працювали правоохоронці. У поліції "Громадському" повідомили, що внаслідок сутичок постраждали двоє людей, їх доправили у лікарню. Правоохоронці нікого не затримали.

Місцевий мешканець Олександр розповів, що забудовник "Аркада" та підрядник "Контрактбудсервіс" намагаються забудувати на місці озера Небреж 43 будівлі поверховістю 25-27 поверхів. За його словами вчора, 15 травня, офіційно стартували продажі житла у майбутніх новобудовах на цьому озері.


Усі фото: Lb.ua

Місцеві мешканці організувалися як громадське об’єднання "Екопарк Осокорки" та підписали петицію про те, щоб створити на базі озер Екопарк.

Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо, що комунальне підприємство "Київблагоустрій" не видавало забудовнику Сінного ринку компанії "Емпоріум пропертіз" дозволу на встановлення будівельного паркану, без якого не можна вести роботи на ділянці. Пізніше комунальне підприємство повідомило забудовника про необхідність демонтувати паркан. Однак він отримав рішення Окружного суду Києва, в якому вимогу "Київблагоустрою" названо незаконною. Того ж вечора представники "Нацкорпусу" паркан зламалисвоїми силами, але до півночі працівники його відновили.

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16 05 2018 17:53
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