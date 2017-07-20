У Києві станція метро "Кловська" першою припинить приймати жетони
"Отже друзі, першою станцією, яка буде максимально автоматизована і відмовиться від жетонів стане "Кловська", - повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен".
Зазначається, що після реорганізації принципів роботи станції пасажири матимуть можливість скористатися разової поїздкою за QR-кодом, поповнити картку метро банківської на будь-яку кількість поїздок і купити проїзний за допомогою банківської карти.
Нагадаємо, 15 липня, у Києві подорожчала вартість проїзду у громадському транспорті.
Так, в метрополітені один жетон чи поповнення картки на одну поїздку коштуватиме 5 гривень, в наземному транспорті ціни зростуть до 4 гривень.
Зазначимо, що при поповненні картки метро на 50 поїздок, кожна окрема коштуватиме 4,5 грн. При цьому залогова вартість картки залишається без змін - 12 грн.
Варто додати, що "Київський метрополітен" з 15 липня продаватиме жетони по одному-два в одні руки з метою виведення жетонів з обігу.
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