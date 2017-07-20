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У Києві станція метро "Кловська" першою припинить приймати жетони

Пасажири матимуть можливість скористатися разової поїздкою за QR-кодом
Станція метро Києва "Кловська" на початку серпня 2017 першою серед станцій припинить приймати жетони.
У Києві станція метро "Кловська" першою припинить приймати жетони Фото:i.lb.ua

"Отже друзі, першою станцією, яка буде максимально автоматизована і відмовиться від жетонів стане "Кловська", - повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен".

Зазначається, що після реорганізації принципів роботи станції пасажири матимуть можливість скористатися разової поїздкою за QR-кодом, поповнити картку метро банківської на будь-яку кількість поїздок і купити проїзний за допомогою банківської карти.

Нагадаємо, 15 липня, у Києві подорожчала вартість проїзду у громадському транспорті.

Так, в метрополітені один жетон чи поповнення картки на одну поїздку коштуватиме 5 гривень, в наземному транспорті ціни зростуть до 4 гривень.

Зазначимо, що при поповненні картки метро на 50 поїздок, кожна окрема коштуватиме 4,5 грн. При цьому залогова вартість картки залишається без змін - 12 грн.

Варто додати, що "Київський метрополітен" з 15 липня продаватиме жетони по одному-два в одні руки з метою виведення жетонів з обігу.

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20 07 2017 11:55
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