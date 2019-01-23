У Києві студент академії мистецтв закрився в аудиторії, побоючись "С14"

Свою присутність в академії представник "С14" пояснив незадоволенням виставкою студента

У Києві студент Спартак Хачанов закрився в аудиторії Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, побоючись представників праворадикальної організації С14, які чекали його на поверсі.

Він розповів, що 23 січня на позачерговій нараді викладачі академії вирішили виключити студента Спартак Хачанов з університету - "хоча мали це розглянути в лютому", зазначив Резніков.

Після засідання на студента на першому поверсі чекали декілька представників праворадикальної організації С14. Учасник організації Сергій Бондар на своїй сторінці у Facebook виклав фото на підтвердження присутності та назвав студента "ватніком".

"С14 прийшли в Академію образотворчого мистецтва. Побачити, як ректорат відраховує донецького ватніка і морального урода Спартака Хачанова", - написав Бондар.

Свою присутність в академії представник "С14" пояснив незадоволенням виставкою Спартака Хачанова.

Друг студента, який закрився в аудиторії, зазначив Громадському, що виставка "була антивоєнною".

О 13:50 друг Хачанова повідомив Громадському, що він вже прибув до академії. Представники "С14" на цей момент вже пішли. Студенти викликали поліцію. Їм сказали чекати близько 1,5 години.

Як зазначає "Заборона", 19 грудня під час семестрового перегляду робіт студентів двоє викладачів навмисне зруйнували інсталяцію зі скульптур у формі членів четвертокурсника Спартака Хачанова.

Ідеться про викладача академії та ветерана АТО/ООС Володимира Харченка. Резніков додав Громадському, що викладач, який зруйнував експозицію, погрожував студенту саме організацією "С14".

"Він одразу ж зайняв агресивну позицію...автор не мав змоги захистити свою роботу, пояснити її концепцію… Людина заздалегідь свідомо мала певне ставлення до роботи", - сказало джерело "Заборони" після відкриття експозиції.

"Або ти зараз сам усе це прибираєш, або завтра приходять (нерозбірливо - ред.) і закопують тебе на Подолі", - сказав викладачав під час перегляду робіт.

Він зазначив, що його мають "закопати" за "хамство, за знущання з армії нашої".

Видання додає, що Спартак спробував пояснити, що зобразив "путінську", а не українську армію та запропонував додати до інсталяції російський триколор.