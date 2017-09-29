CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтуденти Національного педагогічного університету імені Драгоманова 29 вересня замість пар відправилися на молебень до Володимирського собору УПЦ Київського патріархату.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві студенти скаржаться, що їх змусили піти на молебень замість лекцій
Університет позиціонує акцію як добровільний захід
Фото: facebook.com/zaychenk0
Інформація про "урочистий молебень з нагоди професійного свята усіх освітян" була оприлюднена на сторінці у Facebook університету.
Деякі студенти прийшли на молебень з написами на спині "Мене змусили сюди прийти замість пар". Відповідне фото оприлюднив у Facebook Сергій Зайченко.
За словами Зайченка, така ситуація повторюється кожного року. Університет позиціонує це як добровільний захід.
Варто додати, що наразі університет ніяк не відреагував на протест деяких студентів.
Нагадаємо, що у Львові батьківським комітетам та освітянам заборонили збирати готівкові кошти з батьків школярів і дошкільнят.
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29 09 2017 12:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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