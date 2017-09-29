У Києві студенти скаржаться, що їх змусили піти на молебень замість лекцій

Студенти Національного педагогічного університету імені Драгоманова 29 вересня замість пар відправилися на молебень до Володимирського собору УПЦ Київського патріархату.

Інформація про "урочистий молебень з нагоди професійного свята усіх освітян" була оприлюднена на сторінці у Facebook університету.

Деякі студенти прийшли на молебень з написами на спині "Мене змусили сюди прийти замість пар". Відповідне фото оприлюднив у Facebook Сергій Зайченко.

За словами Зайченка, така ситуація повторюється кожного року. Університет позиціонує це як добровільний захід.

Варто додати, що наразі університет ніяк не відреагував на протест деяких студентів.

Нагадаємо, що у Львові батьківським комітетам та освітянам заборонили збирати готівкові кошти з батьків школярів і дошкільнят.