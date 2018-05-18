У Києві створять 10 інклюзивних центрів

У них надаватимуть комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку та послуги дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років

Київська міська рада вирішила створити 10 інклюзивних центрів для дітей з особливими освітніми потребами.

"Нинішнього навчального року кількість дітей з особливими потребами у закладах освіти столиці зросла більше ніж на 40% і становить майже 700 дітей. Також фактично вдвічі збільшилася кількість таких закладів. Тож щоб надалі ефективно працювати з дітьми, які мають особливі потреби, ми маємо створити в Києві інклюзивно-ресурсні установи нового ґатунку", — зазначила ініціаторка ухваленого рішення, депутатка Київради Ганна Старостенко.

Cтворення інклюзивно-ресурсних центрів є важливою та невід’ємною частиною реформування освітньої галузі у межах концепції "Нової української школи", додала вона.

Такі заклади здійснюватимуть системний супровід дитини з особливими потребами в інклюзивних школі, дитячому садку та професійно-технічному закладі освіти, проводитимуть комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, консультативну та просвітницьку діяльність із батьками.

Також вони вестимуть реєстр дітей, закладів, реабілітаційних закладів системи освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, які надають різнобічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами.

Створювати інклюзивно-ресурсні центри планують шляхом реорганізації наявної мережі психолого-медико-педагогічних консультацій. Керівником кожного з центрів буде окремий директор, якого призначатимуть на посаду на три роки на конкурсній основі.

Рішення підтримали 87 депутатів.

Нагадаємо, що уряд установив доплату 20% педагогічним працівникам і помічникам вихователів за години роботи в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти.