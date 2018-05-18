Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві створять 10 інклюзивних центрів

У них надаватимуть комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку та послуги дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років
Київська міська рада вирішила створити 10 інклюзивних центрів для дітей з особливими освітніми потребами.
У Києві створять 10 інклюзивних центрів Фото: з відкритих джерел

"Нинішнього навчального року кількість дітей з особливими потребами у закладах освіти столиці зросла більше ніж на 40% і становить майже 700 дітей. Також фактично вдвічі збільшилася кількість таких закладів. Тож щоб надалі ефективно працювати з дітьми, які мають особливі потреби, ми маємо створити в Києві інклюзивно-ресурсні установи нового ґатунку", — зазначила ініціаторка ухваленого рішення, депутатка Київради Ганна Старостенко.

Cтворення інклюзивно-ресурсних центрів є важливою та невід’ємною частиною реформування освітньої галузі у межах концепції "Нової української школи", додала вона.

Такі заклади здійснюватимуть системний супровід дитини з особливими потребами в інклюзивних школі, дитячому садку та професійно-технічному закладі освіти, проводитимуть комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, консультативну та просвітницьку діяльність із батьками.

Також вони вестимуть реєстр дітей, закладів, реабілітаційних закладів системи освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, які надають різнобічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами.

Створювати інклюзивно-ресурсні центри планують шляхом реорганізації наявної мережі психолого-медико-педагогічних консультацій. Керівником кожного з центрів буде окремий директор, якого призначатимуть на посаду на три роки на конкурсній основі.

Рішення підтримали 87 депутатів.

Нагадаємо, що уряд установив доплату 20% педагогічним працівникам і помічникам вихователів за години роботи в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2018 12:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чоловік у білому костюмі

Чоловік у білому костюмі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.