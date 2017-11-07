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У Києві судді приватизують і продають службові квартири – РОЗСЛІДУВАННЯ

У розслідуванні фігурують прізвища судді Окружного адмінсуду Києва Ігоря Погрібніченка, Євгена Аблова, Олени Власенкової та Андрія Федорчука
Судді Окружного адміністративного суду Києва приватизували, а деякі встигли і продати, видані їм службові квартири у новобудовах.
У Києві судді приватизують і продають службові квартири – РОЗСЛІДУВАННЯ Фото:bihus.info

В 2013-му році п’ять суддів Окружного адмінсуду Києва отримали квартири для службового використання. При цьому у деяких суддів вже було житло. Наприкінці того ж року судді подали до суду із вимогою зобов’язати голову свого суду  Павла Вовка звернутися до районних адміністрацій з проханням виключити житло із статусу службового.

Далі квартири приватизували на підставі того, що нові квартири без ремонту не придатні до житла, а ремонтувати житло, яке в них можуть забрати, судді не захотіли, -  йдеться у розслідуванні Марини Ансіфорової для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Нині, як виявили журналісти програми, у службових квартирах мешкають родичі суддів, квартиранти, або вже нові власники.

Зокрема у розслідуванні фігурують прізвища судді Окружного адмінсуду Києва Ігоря Погрібніченка, Євгена Аблова, Олени Власенкової та Андрія Федорчука.

Так наприклад Погрібніченко отримав трикімнатну службову квартиру, в яку прописав матір, батька, сестру, діда та себе. При цьому у декларації судді вказана ще одна квартира у Києві, якою суддя володіє з 2004-го року. Однак, ні в службовому, ні у власному житлі Погрібніченко не проживає.

Натомість сусіди кажуть, що постійне місце проживання Погрібніченка – будинок площею 202 квадратних метри у селі Мархалівка, який у 2016-му придбала його мати.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" знайшли яхт-клуби, де паркуються порушники та відшукали зареєстровані коштовні яхти нардепів, посадовців, бізнесменів.

 
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11 07 2017 15:19
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