У Києві суддя на джипі на смерть збив пішохода, - ЗМІ

У Голосіївському районі Києва сталася ДТП, в результаті якої загинула людина. Аварія сталася на вул. Васильківській поблизу ВДНГ.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Згідно з повідомленням, позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці.

За даними джерел Громадського в правоохоронних органах, за кермом позашляховика Land Rover перебував суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко.

Патрульні поліцейські, які були присутні на місці ДТП, повідомили, що водій позашляховика поїхав для проходження тесту на вміст алкоголю в крові.

Відзначається, що в декларації судді з таким же прізвищем та ім'ям у графі "транспортні засоби" вказана та ж модель автомобіля Land Rover, що і була на місці ДТП.

Раніше сьогодні в Голосіївському районі Києва п'яний водій на автомобілі Skoda Fabia в'їхав у торговий кіоск і збив трирічну дівчинку, яка разом з мамою стояла поруч.