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У Києві судять підполковника та майора СБУ за фактом отримання хабара $50 тисяч

НАБУ почало розслідування цієї справи в січні поточного року
У п’ятницю, 30 червня, детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно підполковника та майора Служби безпеки України, викритих у березні під час отримання хабара $50 тисяч.
У Києві судять підполковника та майора СБУ за фактом отримання хабара $50 тисяч Фото: ssu.gov.ua

Підозрюваними виявились – начальник сектору відділу контрзахисту економіки (підполковник) одного з обласних управлінь СБУ та заступник начальника відділу цього ж управління (майор), повідомила прес-служба НАБУ.

Хабарники вимагали та отримали неправомірну вигоду від бізнесменів за нездійснення тиску на їхній бізнес.

Цього ж дня обвинувальний акт стосовно перевертнів у погонах скеровано до суду.

Їхні дії кваліфіковано за ч.4 ст. 368 та  ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, що що детективи Національного антикорупційного бюро затримали суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на отриманні неправомірної вигоди.

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