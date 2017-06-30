У Києві судять підполковника та майора СБУ за фактом отримання хабара $50 тисяч
Підозрюваними виявились – начальник сектору відділу контрзахисту економіки (підполковник) одного з обласних управлінь СБУ та заступник начальника відділу цього ж управління (майор), повідомила прес-служба НАБУ.
Хабарники вимагали та отримали неправомірну вигоду від бізнесменів за нездійснення тиску на їхній бізнес.
Цього ж дня обвинувальний акт стосовно перевертнів у погонах скеровано до суду.
Їхні дії кваліфіковано за ч.4 ст. 368 та ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Нагадаємо, що що детективи Національного антикорупційного бюро затримали суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на отриманні неправомірної вигоди.
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