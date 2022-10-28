У Києві судитимуть кримчанина, який передавав ворогу координати для ракетних обстрілів столиці

Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне.

У Києві судитимуть мешканця Криму, який був завербований спецслужбами країни-агресора рф. Зловмисник передавав ворогу координати для ракетних ударів по столиці.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Telegram

"За даними слідства, чоловік, перебуваючи на території тимчасово окупованого Криму, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну був завербований спецслужбами держави-агресора. Від російських кураторів він отримав завдання. Використовуючи свої зв’язки, він був повинен організувати збір та передачу інформації про пересування на території Києва та Київщини українських військ. А також розташування блокпостів, адреси об’єктів критичної, цивільної та військової інфраструктури у столиці", – розповіли в прокуратурі.

Зловмисник передавав ці завдання своїй знайомій – 60-річній мешканці Києва, яка на власний мобільний телефон фотографувала відповідні об’єкти. Зібрану інформацію, а також координати їхнього розташування жінка передавала спільнику через мобільні додатки для спілкування.

"Під час досудового розслідування було встановлено, що з березня по червень жінка зібрала та передала обвинуваченому інформацію про 21 об’єкт. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Обвинувальний акт стосовно неї у вересні 2022 року направлено до суду. Її спільника судитимуть заочно", – резюмували в прокуратурі.