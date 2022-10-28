НОВИНИОбвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві судитимуть кримчанина, який передавав ворогу координати для ракетних обстрілів столиці
Фото з вільного доступу/ілюстративне
У Києві судитимуть мешканця Криму, який був завербований спецслужбами країни-агресора рф. Зловмисник передавав ворогу координати для ракетних ударів по столиці.
Про це повідомила Київська міська прокуратура у Telegram.
"За даними слідства, чоловік, перебуваючи на території тимчасово окупованого Криму, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну був завербований спецслужбами держави-агресора. Від російських кураторів він отримав завдання. Використовуючи свої зв’язки, він був повинен організувати збір та передачу інформації про пересування на території Києва та Київщини українських військ. А також розташування блокпостів, адреси об’єктів критичної, цивільної та військової інфраструктури у столиці", – розповіли в прокуратурі.
Зловмисник передавав ці завдання своїй знайомій – 60-річній мешканці Києва, яка на власний мобільний телефон фотографувала відповідні об’єкти. Зібрану інформацію, а також координати їхнього розташування жінка передавала спільнику через мобільні додатки для спілкування.
"Під час досудового розслідування було встановлено, що з березня по червень жінка зібрала та передала обвинуваченому інформацію про 21 об’єкт. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Обвинувальний акт стосовно неї у вересні 2022 року направлено до суду. Її спільника судитимуть заочно", – резюмували в прокуратурі.
Раніше СБУ викрила чергового агента рф в Одеській області. Корегувальник ворожого вогню отримав 5 років в'язниці.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 10 2022 11:44 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- російські війська не здатні до наступальних операцій в Україні – британська розвідка
- "Нафтогаз" розраховує отримувати додаткові 500 тисяч кубометрів газу щодня на деокупованих територіях
СТАТТІ