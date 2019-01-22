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У Києві святкують День Соборності: на мосту Патона "живий" ланцюг, а в центрі перекрили рух

Наразі перекриті близько десяти вулиць
У вівторок, 22 січня, у Києві два береги Дніпра з'єднали "живим" ланцюгом, святкуючи День соборності України.
У Києві святкують День Соборності: на мосту Патона "живий" ланцюг, а в центрі перекрили рух Фото: АFP

Святкові заходи пройдуть у центрі Києва, у зв’язку з чим перекрили рух всіх видів транспорту, в тому числі громадського, повідомляє прес-служба МВС.

Наразі перекриті:

- вулиця Володимирська (від вул. Великої Житомирської до вул. Іринінської);

- Володимирський проїзд (від вул. Володимирської до вул. Михайлівської);

- Михайлівський провулок (від вул. Софійської до вул. Михайлівської);

- вулиця Софійська (від вул. Володимирської до Михайлівського провулка);

- вулиця Алли Тарасової (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку);

- вулиця Мала Житомирська (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку);

- провулок Рильського (від вул. Стрілецької до вул. Володимирської);

- вулиця Стрілецька (від вул. Великої Житомирської до вул. Рейтарської);

- Георгіївський провулок (від вул. Стрілецької до вул. Рейтарської).

Рух цими вулицями буде заборонений до завершення святкових заходів.

Крім того, з 10:15 до 10:25 перекриють рух на перетині вулиці Грушевського і Петрівської алеї (пам’ятник загиблим під час Революції Гідності).

А з 12:00 до 13:30 обмежать рух транспорту під час проходження колони представників громадської організації "Твій шлях" від Майдану Незалежності по вулиці Михайлівській, Хрещатик, площі Європейській та вулиці Хрещатик до перетину вулиці Грушевського і Петрівської алеї.

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22 01 2019 10:15
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