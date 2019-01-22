У Києві святкують День Соборності: на мосту Патона "живий" ланцюг, а в центрі перекрили рух
Святкові заходи пройдуть у центрі Києва, у зв’язку з чим перекрили рух всіх видів транспорту, в тому числі громадського, повідомляє прес-служба МВС.
Наразі перекриті:
- вулиця Володимирська (від вул. Великої Житомирської до вул. Іринінської);
- Володимирський проїзд (від вул. Володимирської до вул. Михайлівської);
- Михайлівський провулок (від вул. Софійської до вул. Михайлівської);
- вулиця Софійська (від вул. Володимирської до Михайлівського провулка);
- вулиця Алли Тарасової (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку);
- вулиця Мала Житомирська (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку);
- провулок Рильського (від вул. Стрілецької до вул. Володимирської);
- вулиця Стрілецька (від вул. Великої Житомирської до вул. Рейтарської);
- Георгіївський провулок (від вул. Стрілецької до вул. Рейтарської).
Рух цими вулицями буде заборонений до завершення святкових заходів.
Крім того, з 10:15 до 10:25 перекриють рух на перетині вулиці Грушевського і Петрівської алеї (пам’ятник загиблим під час Революції Гідності).
А з 12:00 до 13:30 обмежать рух транспорту під час проходження колони представників громадської організації "Твій шлях" від Майдану Незалежності по вулиці Михайлівській, Хрещатик, площі Європейській та вулиці Хрещатик до перетину вулиці Грушевського і Петрівської алеї.
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