У Києві та на Кіровоградщині вимкнули аналоговий сигнал 27 телеканалів

У ніч з 31 липня на 1 серпня Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення вимкнув аналоговий сигнал 13 телеканалів у Києві та 14 телеканалів у Кіровоградській області.

Про це повідомив генеральний директор Концерну РРТ Петро Семерей, пише "Детектор медіа".

Семерей уточнив, що вимкнено аналоговий сигнал усіх телеканалів, щодо яких ухвалені рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про втрату чинності ліцензій на аналогове мовлення в Києві та Кіровоградській області. З частиною телеканалів Концерн РРТ встиг підписати додаткові угоди, з яких вилучено вимкнені передавачі, від частини телеканалів очікує отримати підписані угоди.

Поки що в Києві та Кіровоградській області продовжують роботу аналогові передавачі суспільних телеканалів і регіональних та місцевих мовників, що не мають цифрових ліцензій.

У Києві: "UA: Перший", "2+2", "ПравдаТУТ", "ПлюсПлюс" і "Перший київський" (раніше мав назву "100+").

У Кіровоградській області: "UA: Перший", "Кіровоград", а також "2+2" у Кропивницькому (на базі ліцензії ТРК "Стимул") і Гайвороні.

Згідно з ухваленим 13 червня рішенням уряду, 31 липня 2018 року має бути вимкнено аналогове телебачення в Києві та Кіровоградській області, а 31 серпня 2018 року – по всій території України.