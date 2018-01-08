У Києві та на Кіровоградщині вимкнули аналоговий сигнал 27 телеканалів
Про це повідомив генеральний директор Концерну РРТ Петро Семерей, пише "Детектор медіа".
Семерей уточнив, що вимкнено аналоговий сигнал усіх телеканалів, щодо яких ухвалені рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про втрату чинності ліцензій на аналогове мовлення в Києві та Кіровоградській області. З частиною телеканалів Концерн РРТ встиг підписати додаткові угоди, з яких вилучено вимкнені передавачі, від частини телеканалів очікує отримати підписані угоди.
Поки що в Києві та Кіровоградській області продовжують роботу аналогові передавачі суспільних телеканалів і регіональних та місцевих мовників, що не мають цифрових ліцензій.
У Києві: "UA: Перший", "2+2", "ПравдаТУТ", "ПлюсПлюс" і "Перший київський" (раніше мав назву "100+").
У Кіровоградській області: "UA: Перший", "Кіровоград", а також "2+2" у Кропивницькому (на базі ліцензії ТРК "Стимул") і Гайвороні.
Згідно з ухваленим 13 червня рішенням уряду, 31 липня 2018 року має бути вимкнено аналогове телебачення в Києві та Кіровоградській області, а 31 серпня 2018 року – по всій території України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Одеський стартап презентував перший український 3D-принтер для кераміки, - ФОТО
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?