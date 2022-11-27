У Києві та області діють екстрені відключення електроенергії

Через збільшення навантаження на систему електропостачання у Києві та області почали діяти відключення світла

Фото: bfm.ru

Через збільшення навантаження на систему електропостачання у Києві та області почали діяти відключення світла, інформують Київська міська військова адміністрація та ДТЕК. “Станом на 10:30 збільшилося навантаження на систему електропостачання. Тому діють відключення електроенергії”, - повідомляє КМВА. “В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють”, - ідеться в повідомленні ДТЕК.



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