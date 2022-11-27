ПОЛІТИКА НОВИНИЧерез збільшення навантаження на систему електропостачання у Києві та області почали діяти відключення світла
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві та області діють екстрені відключення електроенергії
Фото: bfm.ru
Через збільшення навантаження на систему електропостачання у Києві та області почали діяти відключення світла, інформують Київська міська військова адміністрація та ДТЕК.
“Станом на 10:30 збільшилося навантаження на систему електропостачання. Тому діють відключення електроенергії”, - повідомляє КМВА.
“В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють”, - ідеться в повідомленні ДТЕК.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 11 2022 11:00 МЕДІА
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер
- Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post
СТАТТІ