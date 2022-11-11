У Києві та області сьогодні вимикатимуть світло поза графіками через нову атаку рф

В ніч з 10 на 11 листопада російський агресор завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Через нові атаки росіян на енергооб’єкти України у Києві та області сьогодні запроваджуватимуть екстрені відключення "в значних обсягах" – тобто графіки не працюватимуть.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

У ДТЕК Київські регіональні мережі також проінформували, що у регіоні відбуваються екстрені відключення світла.

"Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", – додали в ДТЕК.

Як повідомлялося, росія проводить масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру з 10 жовтня. Загарбники цілять ракетами та іранськими дронами як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.

Від обстрілів постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури, через що в Україні розпочалися стабілізаційні відключення електрики.

В Укренерго та ДТЕК 7 листопада заявили, що на відновлення електромережі потрібно від двох до п'яти тижнів. Останні два дні відключення світла в Україні відбувалися за графіками.

У ніч з 10 на 11 листопада російський агресор завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.