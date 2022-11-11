CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ ніч з 10 на 11 листопада російський агресор завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві та області сьогодні вимикатимуть світло поза графіками через нову атаку рф
Фото: УНН
Через нові атаки росіян на енергооб’єкти України у Києві та області сьогодні запроваджуватимуть екстрені відключення "в значних обсягах" – тобто графіки не працюватимуть.
Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
У ДТЕК Київські регіональні мережі також проінформували, що у регіоні відбуваються екстрені відключення світла.
"Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", – додали в ДТЕК.
Як повідомлялося, росія проводить масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру з 10 жовтня. Загарбники цілять ракетами та іранськими дронами як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.
Від обстрілів постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури, через що в Україні розпочалися стабілізаційні відключення електрики.
В Укренерго та ДТЕК 7 листопада заявили, що на відновлення електромережі потрібно від двох до п'яти тижнів. Останні два дні відключення світла в Україні відбувалися за графіками.
У ніч з 10 на 11 листопада російський агресор завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 11 2022 09:47 МЕДІА
- ВІДЕО Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян
- Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд
СТАТТІ