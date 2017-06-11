CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Подільському районі Києва запустили пілотний проект "Лікар у вашому домі", який передбачає надання консультацій лікаря у багатолюдних місцях без відвідування медзакладу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві тестують проект облаштування медпунктів у багатолюдних місцях
На місцях працюватимуть, в основному, лікарі-терапевти, і сімейні лікарі, які зможуть надати загальну консультацію
Фото: odessa-life.od.ua
Пункти прийому пацієнтів облаштують у торгових центрах, центрах надання адміністративних послуг, в аптеках та кількох супермаркетах. Про це повідомляє прес-служба київського міського голови Віталія Кличка.
Загалом у Подільському районі визначили 10 точок для облаштування постів проекту. На місцях працюватимуть, в основному, лікарі-терапевти, і сімейні лікарі, які зможуть надати загальну консультацію, а за потреби - виписати направлення до профільного спеціаліста.
Нагадаємо, 19 жовтня депутати 240 голосами прийняли медичну реформу. За основу підтримали її фінансування.
Також Верховна Рада підтримала в першому читанні медичну реформу для сільської місцевості.
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06 11 2017 20:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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