Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві тестують проект облаштування медпунктів у багатолюдних місцях

На місцях працюватимуть, в основному, лікарі-терапевти, і сімейні лікарі, які зможуть надати загальну консультацію
У Подільському районі Києва запустили пілотний проект "Лікар у вашому домі", який передбачає надання консультацій лікаря у багатолюдних місцях без відвідування медзакладу.
У Києві тестують проект облаштування медпунктів у багатолюдних місцях Фото: odessa-life.od.ua

Пункти прийому пацієнтів облаштують у торгових центрах, центрах надання адміністративних послуг, в аптеках та кількох супермаркетах. Про це повідомляє прес-служба київського міського голови Віталія Кличка.

Загалом у Подільському районі визначили 10 точок для облаштування постів проекту. На місцях працюватимуть, в основному, лікарі-терапевти, і сімейні лікарі, які зможуть надати загальну консультацію, а за потреби - виписати направлення до профільного спеціаліста.

Нагадаємо, 19 жовтня депутати 240 голосами прийняли медичну реформу. За основу підтримали її фінансування.

Також Верховна Рада підтримала в першому читанні медичну реформу для сільської місцевості.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2017 20:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ЯБоюсьСказати: Навіщо Україні сексуальна освіта

ЯБоюсьСказати: Навіщо Україні сексуальна освіта

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.