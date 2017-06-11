У Києві тестують проект облаштування медпунктів у багатолюдних місцях

На місцях працюватимуть, в основному, лікарі-терапевти, і сімейні лікарі, які зможуть надати загальну консультацію

У Подільському районі Києва запустили пілотний проект "Лікар у вашому домі", який передбачає надання консультацій лікаря у багатолюдних місцях без відвідування медзакладу.

Пункти прийому пацієнтів облаштують у торгових центрах, центрах надання адміністративних послуг, в аптеках та кількох супермаркетах. Про це повідомляє прес-служба київського міського голови Віталія Кличка.

Загалом у Подільському районі визначили 10 точок для облаштування постів проекту. На місцях працюватимуть, в основному, лікарі-терапевти, і сімейні лікарі, які зможуть надати загальну консультацію, а за потреби - виписати направлення до профільного спеціаліста.

Нагадаємо, 19 жовтня депутати 240 голосами прийняли медичну реформу. За основу підтримали її фінансування.

Також Верховна Рада підтримала в першому читанні медичну реформу для сільської місцевості.