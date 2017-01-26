У Києві троє чоловіків пограбували і зґвалтували жінку
До поліції звернувся лікар, який надавав допомогу жінці, яка перебувала в той час у стані сильного алкогольного сп'яніння, повідомляє прес-служба столичного управління Нацполіції.
Медики оглянули постраждалу і виявили забої м'яких тканин обличчя, а потім викликали слідчо-оперативну групу. На місці правоохоронці виявили сліди, схожі на кров, і сережку.
Правоохоронцям жінка пояснила, що проводила час зі знайомими, і в ході спілкування один з них вдарив її по обличчю. За словами киянки, її побили, зґвалтували і забрали цінні речі.
Всі вилучені докази відправили на експертизу. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За такі злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12-ти і шести років відповідно. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини подій, ведеться слідство.
Нагадаємо, що 24 січня у Подільському районі Києва затримали двірника, який в під'їзді зґвалтував 8-річного хлопчика.
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