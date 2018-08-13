У Києві троє чоловіків пограбували ломбард та вбили охоронця

Невідомі увірвалися до магазину-ломбарду, декілька разів вистрелили в охоронця, після чого забрали ювелірні прикраси та втекли

На вулиці Данила Щербаківського в Києві троє чоловіків пограбували ломбард та застрелили охоронця. Поліція ввела оперативні плани для затримання зловмисників.

Повідомлення про напад правоохоронці отримали о 20:00, інформує прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що, за словами свідків, троє чоловіків у масках увірвалися до магазину-ломбарду, декілька разів вистрелили в охоронця, після чого забрали ювелірні прикраси та втекли на темно-синьому Peugeot.

Пізніше поліція знайшла цей автомобіль на території гаражного кооперативу на вулиці Нечуя-Левицького, він був спалений.

"Внаслідок нападу охоронець, у якого стріляли, від отриманих травм помер. Для розшуку та затримання нападників у столиці введено спеціальні оперативні плани. На встановлення іх місцезнаходження орієнтовані всі наряди поліції.

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про злочин, телефонуйте на 102", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 12 серпня група невідомих осіб, погрожуючи зброєю, скоїла напад на двох молодих людей, нібито, через їхню "орієнтацію".