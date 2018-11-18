У Києві тролейбус насмерть збив чоловіка

ДТП трапилася в неділю, 18 листопада, повідомляє "Информатор".

За словами очевидців, чоловік помер на місці від отриманих травм.

Загиблий працював водієм транспорту аварійної служби. Ймовірно, чоловік зупинився, щоб полагодити свій автомобіль. Саме в цей час його збив тролейбус.

Як розповіли колеги загиблого, йому було 43 роки. Чоловік отримав тяжкі пошкодження обличчя і тулуба.

Припускається, що причиною трагедії могла стати несправна пневмосистема тролейбуса, через яку водій громадського транспорту не впорався з керуванням.

Точну причину трагедії встановить поліція.



Фото: kiev.informator.ua