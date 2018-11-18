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У Києві тролейбус насмерть збив чоловіка

Загиблий працював водієм транспорту аварійної служби
На зупинці "Березняки" в Києві тролейбус переїхав чоловіка.
У Києві тролейбус насмерть збив чоловіка Фото: kiev.informator.ua

ДТП трапилася в неділю, 18 листопада, повідомляє "Информатор".

За словами очевидців, чоловік помер на місці від отриманих травм.

Загиблий працював водієм транспорту аварійної служби. Ймовірно, чоловік зупинився, щоб полагодити свій автомобіль. Саме в цей час його збив тролейбус.

Як розповіли колеги загиблого, йому було 43 роки. Чоловік отримав тяжкі пошкодження обличчя і тулуба.

Припускається, що причиною трагедії могла стати несправна пневмосистема тролейбуса, через яку водій громадського транспорту не впорався з керуванням.

Точну причину трагедії встановить поліція.


Фото: kiev.informator.ua


Фото: kiev.informator.ua

Нагадаємо, на автотрасі "Київ-Чоп" під Рівним у ДТП загинув чемпіон світу та Європи з армреслінгу.

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18 11 2018 21:28
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