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У Києві тролейбус врізався у вантажівку: є постраждалі, - ФОТО

Один пасажир тролейбуса постраждав
У Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю вантажного авто та тролейбуса.
У Києві тролейбус врізався у вантажівку: є постраждалі, - ФОТО Фото:espreso.tv

Вантажівка стояла при в'їзді на територію підприємства. В цей час правою смугою рухався тролейбус з пасажирами, повідомляє "Еспресо".


Фото: espreso.tv

За словами перехожого, тролейбус зачепив задню частину вантажівки. Від удару заднє бокове скло тролейбуса вилетіло всередину та поранило молодого чоловіка. Він отримав різану рану руки.


espreso.tv

Очевидці відвезли постраждалого до лікарні.

Нагадаємо, що в Костянтинівці Донецької області сталася дорожньо-транспортна подія за участю військовослужбовця Збройних cил України.

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05 04 2017 19:17
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