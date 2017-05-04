У Києві тролейбус врізався у вантажівку: є постраждалі, - ФОТО

У Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю вантажного авто та тролейбуса.

Вантажівка стояла при в'їзді на територію підприємства. В цей час правою смугою рухався тролейбус з пасажирами, повідомляє "Еспресо".



Фото: espreso.tv

За словами перехожого, тролейбус зачепив задню частину вантажівки. Від удару заднє бокове скло тролейбуса вилетіло всередину та поранило молодого чоловіка. Він отримав різану рану руки.



espreso.tv

Очевидці відвезли постраждалого до лікарні.

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