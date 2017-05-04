CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю вантажного авто та тролейбуса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві тролейбус врізався у вантажівку: є постраждалі, - ФОТО
Один пасажир тролейбуса постраждав
Фото:espreso.tv
Вантажівка стояла при в'їзді на територію підприємства. В цей час правою смугою рухався тролейбус з пасажирами, повідомляє "Еспресо".
Фото: espreso.tv
За словами перехожого, тролейбус зачепив задню частину вантажівки. Від удару заднє бокове скло тролейбуса вилетіло всередину та поранило молодого чоловіка. Він отримав різану рану руки.
espreso.tv
Очевидці відвезли постраждалого до лікарні.
Нагадаємо, що в Костянтинівці Донецької області сталася дорожньо-транспортна подія за участю військовослужбовця Збройних cил України.
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