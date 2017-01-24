У Києві центр зайнятості списав 4 млн грн на навчання для безробітних

Усі курси коштують майже на чверть дорожче від вартості навчання у бакалавраті Києво-Могилянській академії

Київський міський центр зайнятості Міністерства соціальної політики України 19-20 січня уклав низку угод про послуги з підвищення кваліфікації безробітних на загальну суму 4,40 млн грн.

Вартість кожної з укладених угод становить 199 999,99 грн, що на одну копійку менше від встановленого порогу в 200 тис грн., після якого замовник мав би проводити відкриті торги зі щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило центру проводити закупівлі, укладаючи угоди з непрозоро обраними підрядниками без аукціонів. Інформація про укладені угоди розміщена на сайті системи ProZorro, інформують "Наші Гроші".

Предмет закупівлі замовник виклав як "Конкурсний відбір навчальних закладів".

ТОВ "Інститут післядипломної освіти "Укрстено" Тетяни Зінченко, Зінаїди Валах і Дмитра Валаха отримало замовлень на 2,80 млн грн.

Найдорожчою виявилась підготовка однієї особи за напрямком "Дизайн інтер’єру, меблів та ландшафту" – 3 986 грн. на місяць.

Ще 1,60 млн грн записали на ТОВ "Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" Інни Гарькавої, Володимира Володимировича, Дениса Володимировича та Ірини Вікторівни Черевань.

Цього разу найдорожчим виявилось навчання за напрямком "Правове та фінансове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва" – 3 811 грн. за місяць за особу.

Повний перелік послуг від обох фірм наведені у таблиці:



Скріншоти

Зазначимо, що усі курси коштують майже на чверть дорожче від вартості навчання у бакалавраті Києво-Могилянській академії за напрямками "Менеджмент", "Фінанси, банківська справа та страхування" і "Маркетинг", яка становить 26 тис грн. за академічний рік, або 2 889 грн. за місяць.

Натомість освіта в галузі інформаційних технологій в академії коштує ще дешевше – 24 тис грн. за академічний рік, або 2 667 грн. за місяць.

Із 2008 року компанії отримують підряди виключно в нинішнього замовника: "Укрстено" – на 16,57 млн грн., а Київський університет ринкових відносин – на 5,09 млн грн.

Київський міськцентр зайнятості з 2011 року очолює Віктор Сухомлин, який працює в системі Держслужби зайнятості з 2008 року.

Як повідомляв iPress.ua, державне підприємство "Селідоввугілля" закупило 30 упаковок чорного чаю "Нурі" по 90 г і каву "Якобс" по 48 г за 199 999 грн.