У Києві ціни на холодну воду можуть зрости
Після підвищення мешканці столиці будуть платити за 1 куб. м холодної води 9,47 грн, а за 1 куб. м водовідведення - 8,99 грн. Про це повідомили у прес-службі компанії, інформують "Українські Новини".
Підвищення тарифів пов'язують із подорожчанням електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, реагентів, а також зі зміною рівня амортизаційних відрахувань, ремонтів основних засобів та підвищенням заробітної плати.
Зараз, згідно з тарифами "Київводоканалу" водопостачання киянам здійснюють за ціною 8,44 грн за 1 куб.м (разом з ПДВ), а водовідведення 7,36 грн.
Нагадаємо, у липні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила для ПАТ "Київенерго" тариф на постачання гарячої води і знизила тариф на опалення.
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