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У Києві тимчасово закриють один з мостів через Дніпро

Водіїв просять обирати інші маршрути руху
У ніч з 4 на 5 січня у зв'язку з ремонтом перекриють рух автотранспорту по мосту метро через Русанівську протоку.
У Києві тимчасово закриють один з мостів через Дніпро Фото: expres.online

Рух буде припинено з опівночі до п’ятої ранку, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, що рух транспорту на мосту Патона з Русанівської набережної на Дніпровську набережну було частково обмежено з 28 листопада до 27 грудня 2018 року.

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03 01 2019 11:15
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