CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч з 4 на 5 січня у зв'язку з ремонтом перекриють рух автотранспорту по мосту метро через Русанівську протоку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві тимчасово закриють один з мостів через Дніпро
Водіїв просять обирати інші маршрути руху
Фото: expres.online
Рух буде припинено з опівночі до п’ятої ранку, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв обирати інші маршрути руху.
Нагадаємо, що рух транспорту на мосту Патона з Русанівської набережної на Дніпровську набережну було частково обмежено з 28 листопада до 27 грудня 2018 року.
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03 01 2019 11:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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