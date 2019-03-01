У Києві тимчасово закриють один з мостів через Дніпро Водіїв просять обирати інші маршрути руху

У ніч з 4 на 5 січня у зв'язку з ремонтом перекриють рух автотранспорту по мосту метро через Русанівську протоку.

Фото: expres.online

Рух буде припинено з опівночі до п’ятої ранку, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації. Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв обирати інші маршрути руху. Нагадаємо, що рух транспорту на мосту Патона з Русанівської набережної на Дніпровську набережну було частково обмежено з 28 листопада до 27 грудня 2018 року.

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